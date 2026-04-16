«Одна сплошная драма!» Киммих — о матче «Баварии» с «Реалом» в Лиге чемпионов

Полузащитник немецкой «Баварии» Йозуа Киммих поделился эмоциями от выхода в 1/2 финала Лиги чемпионов после победы в матче с испанским «Реалом» из Мадрида со счётом 4:3 (6:4 — по сумме двух игр).

«Одна сплошная драма! Конечно же, игру мы начали не так, как хотелось бы. Но к перерыву почувствовали, чем дольше идёт игра, тем больше становится наше преимущество. В итоге мы всё довели до конца.

По всей Германии детям разрешили сегодня чуть подольше не ложиться спать. Надеюсь, и моя жена дала сыну поблажку», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА со ссылкой на DAZN.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с французским «Пари Сен-Жермен».