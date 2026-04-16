Главная Футбол Новости

«Одна сплошная драма!» Киммих — о матче «Баварии» с «Реалом» в Лиге чемпионов

«Одна сплошная драма!» Киммих — о матче «Баварии» с «Реалом» в Лиге чемпионов
Комментарии

Полузащитник немецкой «Баварии» Йозуа Киммих поделился эмоциями от выхода в 1/2 финала Лиги чемпионов после победы в матче с испанским «Реалом» из Мадрида со счётом 4:3 (6:4 — по сумме двух игр).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Одна сплошная драма! Конечно же, игру мы начали не так, как хотелось бы. Но к перерыву почувствовали, чем дольше идёт игра, тем больше становится наше преимущество. В итоге мы всё довели до конца.

По всей Германии детям разрешили сегодня чуть подольше не ложиться спать. Надеюсь, и моя жена дала сыну поблажку», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА со ссылкой на DAZN.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с французским «Пари Сен-Жермен».

Великий тайм ЛЧ — 5 голов и «привоз» Нойера! И в концовке «Бавария» казнила «Реал»! Видео
Великий тайм ЛЧ — 5 голов и «привоз» Нойера! И в концовке «Бавария» казнила «Реал»! Видео
