Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, состоятся четыре ответных матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы 16 апреля (время московское):

19:45. «Сельта» — «Фрайбург»;

22:00. «Ноттингем Форест» — «Порту»;

22:00. «Астон Вилла» — «Болонья»;

22:00. «Бетис» — «Брага».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

