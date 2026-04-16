Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 16 апреля
Сегодня, 16 апреля, состоятся четыре ответных матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы 16 апреля (время московское):
- 19:45. «Сельта» — «Фрайбург»;
- 22:00. «Ноттингем Форест» — «Порту»;
- 22:00. «Астон Вилла» — «Болонья»;
- 22:00. «Бетис» — «Брага».
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.
