Форвард «Баварии» Кейн: у «Реала» особенная связь с Лигой чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом» из Мадрида со счётом 4:3. «Бавария» вышла в 1/2 финала, победив по сумме двух игр — 6:4.

«Тяжёлая получилась игра. Знали, что с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов просто не будет. Ясно же, что у него особенная связь с этим турниром. Чтобы победить, нужно быть на самом высоком уровне.

Первый тайм был немного безумным: понятно, что начали мы ужасно, но затем включились в игру и уже выглядели острее. Однако соперники на контратаках способны больно жалить, мы были в очередной раз наказаны. Во втором тайме решили быть терпеливее. Знали, что по ходу игры будем сильнее её вести, под конец смогли реализовать свои голевые моменты», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.