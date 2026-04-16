Йозуа Киммих оценил игру «Баварии» в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «Реалом»

Полузащитник немецкой «Баварии» Йозуа Киммих высказался о победе в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом» из Мадрида со счётом 4:3 (6:4 — по сумме двух игр).
«Мы осознавали, чем обе команды способны насолить друг другу: «Бавария» — высоким прессингом, мадридский «Реал» — быстрыми контратаками. Начали плохо, а затем пропустили ещё со штрафного и в результате контрвыпада. Первый тайм был суматошным, второй — уже поспокойнее. Мы лучше вели игру и, в конце концов, сумели вырвать победу.
Не думаю, что сегодня отыграли на высшем уровне. Это не наша лучшая игра. Но, конечно же, рады победе. Не стоит забывать, что и в тот вечер мы также добились победы. В полуфинал прошли с двумя победами. И считаю, что в полуфинале теперь встретятся лучшие команды Европы», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА со ссылкой на DAZN.
В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с французским «Пари Сен-Жермен».
