«Лучший форвард своего времени». В «Родине» высказались о возможном подписании Дзюбы

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Акрона» Артёму Дзюбе.

— К вопросу про внешний ажиотаж. Вы опровергли слухи о подписании Артёма Дзюбы. Допускаете, что в будущем можете рассмотреть такой вариант, учитывая его неопределённость с «Акроном»?

— Я вам дам ответ на середину апреля, основываясь на том видении, которое есть сейчас. Всегда относился к Артёму с огромной симпатией, подчёркивал его профессиональные уникальность и силу, он лучший российский форвард своего времени, но для нас же гораздо важнее дорожить тем, что есть — тем коллективом, который сложился, той игрой и стилистикой, которые проповедуем. Поэтому на данном этапе ориентируемся на наш костяк, к тому же не рассматриваем нападающих — доверяем нашим, — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.