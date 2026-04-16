Килиан Мбаппе установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе установил уникальный рекорд Лиги чемпионов. Он стал первым футболистом в истории турнира, которому удалось забить 10 голов на выезде за один сезон главного еврокубка.

10-й выездной гол Мбаппе забил в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Он отметился забитым мячом на 42-й минуте. Победу во встрече праздновали футболисты немецкой команды со счётом 4:3. После поражения от «Баварии» мадридский клуб завершил своё выступление в Лиге чемпионов.

Действующим победителем турнира является «ПСЖ». В финале прошлогоднего розыгрыша французский клуб разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.