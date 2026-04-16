Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов

Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе установил уникальный рекорд Лиги чемпионов. Он стал первым футболистом в истории турнира, которому удалось забить 10 голов на выезде за один сезон главного еврокубка.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

10-й выездной гол Мбаппе забил в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Он отметился забитым мячом на 42-й минуте. Победу во встрече праздновали футболисты немецкой команды со счётом 4:3. После поражения от «Баварии» мадридский клуб завершил своё выступление в Лиге чемпионов.

Действующим победителем турнира является «ПСЖ». В финале прошлогоднего розыгрыша французский клуб разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android