Килиан Мбаппе установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов
Поделиться
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе установил уникальный рекорд Лиги чемпионов. Он стал первым футболистом в истории турнира, которому удалось забить 10 голов на выезде за один сезон главного еврокубка.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
10-й выездной гол Мбаппе забил в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Он отметился забитым мячом на 42-й минуте. Победу во встрече праздновали футболисты немецкой команды со счётом 4:3. После поражения от «Баварии» мадридский клуб завершил своё выступление в Лиге чемпионов.
Действующим победителем турнира является «ПСЖ». В финале прошлогоднего розыгрыша французский клуб разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.
Комментарии
- 16 апреля 2026
-
10:37
-
10:35
-
10:32
-
10:25
-
10:10
-
10:02
-
09:59
-
09:45
-
09:35
-
09:35
-
09:32
-
09:26
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:32
-
08:32
-
08:30
-
08:00
-
07:43
-
07:02
-
06:46
-
06:31
-
06:22
-
06:15
-
06:08
-
05:40
-
04:54
-
04:34
-
04:22
-
04:13
-
03:59
-
03:42
-
03:23