«Это просто смешно». Беллингем — об удалении Камавинга в матче «Реала» с «Баварией» в ЛЧ

Игроки мадридского «Реала» отреагировали на удаление полузащитника Эдуарду Камавинга в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с немецкой «Баварией» (3:4). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). «Реал» покинул турнир, проиграв по сумме двух встреч — 4:6.

«Это просто смешно. Это невозможно, абсолютно невозможно, чтобы за такое давали красную карточку. Два фола — две жёлтые карточки, вот и всё», — приводит слова Джуда Беллингема El Chiringuito TV в социальной сети Х.

«Несправедливо», — ответил Эдер Милитао.

«Лучше я не буду говорить о судействе», — сказал Антонио Рюдигер.