«Это просто смешно». Беллингем — об удалении Камавинга в матче «Реала» с «Баварией» в ЛЧ
Игроки мадридского «Реала» отреагировали на удаление полузащитника Эдуарду Камавинга в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с немецкой «Баварией» (3:4). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). «Реал» покинул турнир, проиграв по сумме двух встреч — 4:6.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
«Это просто смешно. Это невозможно, абсолютно невозможно, чтобы за такое давали красную карточку. Два фола — две жёлтые карточки, вот и всё», — приводит слова Джуда Беллингема El Chiringuito TV в социальной сети Х.
«Несправедливо», — ответил Эдер Милитао.
«Лучше я не буду говорить о судействе», — сказал Антонио Рюдигер.
Материалы по теме
