«Не считаю это решение справедливым». Компани — о том, что пропустит матч с «ПСЖ»

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани высказался о жёлтой карточке, полученной в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом» из Мадрида (4:3), которая стала для него третьей в турнире. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Таким образом, Компани пропустит первую игру 1/2 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» 28 апреля.

«Не считаю это решение справедливым. Достаточно просто взглянуть на то, что происходит на поле: сколько людей постоянно жалуются и что-то выкрикивают. Всегда стараюсь вести себя уважительно — и в этот раз тоже старался. Но всё произошло так быстро — и теперь я дисквалифицирован. Думаю, в такой ситуации моя эмоциональная реакция была вполне естественной. Наш игрок лежал на газоне. Жёлтая карточка была показана, на мой взгляд, чересчур поспешно, я был просто ошарашен.

В первом матче в Париже придётся обойтись без моего присутствия на тренерской скамейке. Мне кажется, что при новом формате Лиги чемпионов матчей стало намного больше, а правила при этом остаются неоправданно строгими. Три жёлтые карточки — и ты дисквалифицирован. Для игроков действуют те же самые правила», — приводит слова Компани RMC Sport со ссылкой на DAZN.