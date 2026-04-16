Спортивный директор «Родины» Зинин рассказал, какие стадионы клуб заявил для участия в РПЛ

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, какие стадионы московский клуб заявил для участия в Мир Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. Функционер назвал две арены, на которых потенциально сможет играть в РПЛ «Родина».

— Юридические моменты для выхода в РПЛ в порядке? Есть определённость со стадионом?

— Мы заявили и «Арену Химки», и «ВТБ-Арену», — сказал Алексей Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 28 матчей Первой лиги «Родина» заработала 52 очка и располагается на второй строчке, гарантирующей место в грядущем сезоне РПЛ.