Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
«Великий матч». Керимов подвёл итоги противостояния «Баварии» и «Реала»

Комментатор Okko Спорт Эльвин Керимов подвёл итоги ответного матча «Баварии» и «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Это был великий матч. Оба матча получились великими. Сегодня «Реал» создал очень много проблем «Баварии». Редко можно увидеть «Баварию» в таком состоянии, чтобы она была не уверена в себе. В этом матче были такие отрезки. «Реал» был хорош до удаления Камавинга. В матче было много ошибок, поэтому много голов и моментов. На мой взгляд, у «Реала» была высокая организация в защите. С «Баварией» всем тяжело защищаться. «Бавария» создавала моменты и играла с позиции силы, прессинговала, оставалась собой, но «Реал» очень неудобен для этой «Баварии». Учитывая состояние «Реала», они выдали два очень качественных матча. «Реал» достойно вылетает из Лиги чемпионов. На пространстве находили свои моменты и убегали, за ошибки наказывали. Великая игра. Спасибо обеим командам», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
«Реал» вылетел из ЛЧ и отстаёт от «Барсы» на 9 очков. На финиш сезона осталась одна задача
«Реал» вылетел из ЛЧ и отстаёт от «Барсы» на 9 очков. На финиш сезона осталась одна задача
