Разживин: «Арсенал» вымучил проход в полуфинал Лиги чемпионов

Комментатор Оkko Спорт Павел Разживин высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Спортинг» (0:0).

«Арсенал» будто бы вымучил проход в следующую стадию, где уже точно предстоит сыграть с «Атлетико» Мадрид. Не представляю, каким образом «Арсенал» в таком состоянии с такой игрой будет бороться против команды Диего Симеоне. Но ещё есть время, чтобы перезагрузиться ментально, физически и тактически, потому что последние матчи «Арсенала» не то чтобы грусть, тоска и печаль, но отсутствует запал, хотя есть структура. Если смотреть в этом матче на голые цифры, что у «Арсенала», что у «Спортинга» всё скудно. «Арсенал» и «Спортинг» нанесли по одному удару в створ. Если говорить о команде Руя Боржеша, к ним вопросов поменьше. Да, хотелось увидеть более смелую игру, особенно в концовке встречи, но этой смелости я не увидел. Мне кажется, Боржеш побоялся раскрываться на все 100%, хотя игра того требовала.

При этом «Спортинг» один раз угодил в каркас ворот. Уже на 94-й минуте был опасный момент. Разочек ошибся Давид Райя, мог этим воспользоваться Педру Гонсалвеш, но он просто проспал, не ожидал такой подарок. Можно было обращаться к Летексье, потому что было два момента с потенциальными пенальти, где Катану получил удар по ноге в штрафной, а также когда подтолкнули в спину Араухо при забросе уже во втором тайме. Контакты были в обоих случаях, но Летексье был невозмутим. Даже при этом «Арсенал» подрасстроил. Видно, что стандарты у команды не получаются. Впереди Дьёкереш цеплялся за мяч, но не более того. На фланге был скоростной Мадуэке, но иногда ему не хватало дополнительного креатива при созидании. Ко всему прочему не забываем, что не было Эдегора, Мерино, Сака, Тимбера, Калафьори. Все перечисленные — футболисты стартового состава.

Наверное, персонально можно похвалить Москеру, даже несмотря на тот случай с толчком в спину Араухо. Москера здорово сыграл на позиции правого защитника, заменив Бена Уайта. Видимо, англичанин не понравился Артете в последних матчах. Тяжелейшая и вымученная ничья. По сумме двух матчей «Арсенал» проходит дальше со счётом 1:0. Впереди сложнейшая игра на «Этихад» с «Манчестер Сити» в Премьер-лиге. Там потенциально может решиться судьба чемпионства в Англии. Знаем, что традиционно весной при Артете «Арсенал» теряет очки, а «Сити» эти очки добирает. К тому же «Сити» уже не нужно переживать за Лигу чемпионов, из которой они вылетели.

«Арсеналу» удачи в матчах с «Атлетико» Мадрид. Будет интересно посмотреть на битву этих команд, потому что сложно представить, как будет развиваться игра. Будет ли вообще «Атлетико» пытаться играть первым номером. Не стоит забывать, что эти команды уже встречались на общем этапе Лиги чемпионов — тогда «Арсенал» уверенно переиграл «Атлетико». Сейчас же «Атлетико» и «Арсенал» ментально и в игроцких моментах подходят в совершенно других силах. По моим ощущениям, фаворитом в этой паре будет «Атлетико». Что будет на деле — совершенно другой вопрос. Ждём противостояние «Арсенала» и «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».