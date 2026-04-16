Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Энтони Гордон рассчитывает покинуть «Ньюкасл» летом — The Telegraph

Полузащитник английского «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон открыт к уходу из клуба. Об этом сообщил The Telegraph.

Отмечается, что Гордон пока не уведомил руководство «Ньюкасла» о своём желании уйти, однако в кулуарах царит убеждение, что этим летом футболист будет добиваться трансфера. В клубе осведомлены о потенциальном интересе к игроку как со стороны английских, так и со стороны европейских команд. В их числе называются немецкая «Бавария», а также английские «Арсенал» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Энтони Гордон провёл 26 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. Также на его счету 12 матчей, 10 голов и две результативные передачи в Лиге чемпионов. Срок контракта Гордона с «Ньюкаслом» рассчитан до 2030 года.

