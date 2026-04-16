В «Родине» рассказали о трансферной кампании в случае выхода в РПЛ

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал о трансферной кампании московского клуба в случае выхода в Мир Российскую Премьер-Лигу.

«Работа по трансферам ведётся всегда. Это безостановочный процесс, просто ты можешь проделать его и ради одного решения. Да, мы отсматриваем Премьер-Лигу, знаем всех потенциально свободных агентов, досконально знаем ФНЛ, есть понимание по многим ребятам, которые будут доступны, по многим владеем глубинной информацией, вплоть до нюансов их действующих контрактов. Но это не значит, что проведём масштабную трансферную кампанию.

Для меня важнейшая стадия усиления команды — сохранение тех людей, которые приносят пользу, вывод этих людей на новый уровень. Мы дорожим нашими игроками — это первостепенно. Приобретения тоже необходимы, но они будут минимальные и точечные. На все случаи развития событий список кандидатов уже очерчен, но в переговоры ни с кем не вступали и в ближайшее время вступать не будем», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 28 матчей Первой лиги «Родина» заработала 52 очка и располагается на второй строчке, гарантирующей место в грядущем сезоне РПЛ.