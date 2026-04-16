«Хороший плацдарм для дальнейших матчей». Фомин — о победе «Динамо» в игре с «Акроном»
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о победе в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (3:2).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20' 0:2 Гомес – 33' 1:2 Лончар – 42' 2:2 Беншимол – 88' 2:3 Тюкавин – 90+5'
— Победный гол в ворота «Акрона» игроки и тренерский штаб «Динамо» праздновали очень бурно. Откуда такие эмоции?
— Самое главное — то, что эмоции есть. Мы вообще давно не выигрывали. И матч с «Акроном» был очень тяжёлый. Мы с большим преимуществом играли, но, как часто бывает, случился гол в наши ворота перед перерывом, потом глупый пенальти в концовке игры. В итоге после 2:0 получили 2:2 буквально из ничего. Но забили победный, выиграли матч и эмоционально отпраздновали. Пусть это будет такой хороший плацдарм для дальнейших матчей и дальнейших побед, — приводят слова Фомина «Известия».
