Главная Футбол Новости

«Хороший плацдарм для дальнейших матчей». Фомин — о победе «Динамо» в игре с «Акроном»

Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о победе в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20'     0:2 Гомес – 33'     1:2 Лончар – 42'     2:2 Беншимол – 88'     2:3 Тюкавин – 90+5'    

— Победный гол в ворота «Акрона» игроки и тренерский штаб «Динамо» праздновали очень бурно. Откуда такие эмоции?
— Самое главное — то, что эмоции есть. Мы вообще давно не выигрывали. И матч с «Акроном» был очень тяжёлый. Мы с большим преимуществом играли, но, как часто бывает, случился гол в наши ворота перед перерывом, потом глупый пенальти в концовке игры. В итоге после 2:0 получили 2:2 буквально из ничего. Но забили победный, выиграли матч и эмоционально отпраздновали. Пусть это будет такой хороший плацдарм для дальнейших матчей и дальнейших побед, — приводят слова Фомина «Известия».

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

