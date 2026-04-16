Главная Футбол Новости

Объявлены судейские назначения на матчи 25-го тура РПЛ сезона-2025/2026

Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 25-го тура Мир РПЛ.

17 апреля (пятница)

«Ростов» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Данил Каширин; VAR – Анатолий Жабченко; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Николай Иванов.

18 апреля (суббота)

«Оренбург» – «Локомотив»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Эдуард Малый.

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Ярослав Хромей; VAR – Сергей Карасёв; АВVAR – Ян Бобровский; инспектор – Олег Соколов.

«Рубин» – «Акрон»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Иван Абросимов; инспектор – Александр Колобаев.

«Пари НН» – «Динамо» Москва: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья – Данил Набока; VAR – Сергей Цыганок; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гончар.

19 апреля (воскресенье)

«Динамо» Махачкала – «Зенит»: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Никита Новиков; VAR – Алексей Сухой; АVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Иван Абросимов; АVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Владимир Казьменко.

«Краснодар» – «Балтика»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Ян Бобровский; инспектор – Вячеслав Харламов.

