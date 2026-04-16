Главная Футбол Новости

«О Кубке пока никто не думает». Фомин — об отношении «Динамо» к матчам РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о приоритетах среди турниров для клуба.

— Ваша серия без побед навела на мысль, что «Динамо» мысленно уже каждый матч чемпионата рассматривает как этап подготовки к ключевым играм Кубка. Было желание доказать, что не делите эти два турнира по степени важности?
— Я бы хотел сказать, что не может быть такого, когда команда уровня «Динамо» хорошо играет один матч, а в пяти следующих позволяет себе какой-то недонастрой и неправильное отношение к игре. Готовились, хотели выиграть. И как команда сделали шаг вперёд, что вырвали победу. К следующему матчу с «Пари Нижний Новгород» будем также готовиться. Играем за клуб, за болельщиков и за себя. Поэтому надо продолжать делать своё дело — сезон ещё не закончен. У нас до кубковой игры с «Краснодаром» много матчей. К ним максимально серьёзно готовимся. О Кубке пока никто не думает, — приводят слова Фомина «Известия».

