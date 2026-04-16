Тренер «Астон Виллы» Эмери: очень уважаю и очень высоко оцениваю игру «Болоньи»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с итальянской «Болоньей». Встреча состоится сегодня, 16 апреля. В первом матче «Астон Вилла» на выезде одержала победу со счётом 3:1.

«Мы готовы. Я ожидаю, что и игроки тоже — они получили мой месседж и будут придерживаться нашего игрового плана, стараясь развить успех первого матча. Конечно, то, как мы забили первый гол, было действительно фантастически и очень важно, но они могут забить один гол в любой момент, и мы должны быть готовы ко всему.

Когда они играли против «Ромы», можно было подумать, что «Рома» была фаворитом и они обыграли одного из фаворитов. То, как они выкладываются, как они играют командно — это, конечно, заслуживает уважения. Они собираются провести ещё один такой матч: агрессивно и интенсивно, с единоборствами один в один и атаками на соперника. Я очень уважаю и очень высоко оцениваю игру «Болоньи», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.