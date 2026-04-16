Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нойер: победа «Баварии» над «Реалом» заслуженная

Комментарии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом» из Мадрида со счётом 4:3. «Бавария» вышла в 1/2 финала, победив по сумме двух игр — 6:4.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Это был важный вечер Лиги чемпионов для нас, игроков, для болельщиков и нейтральных зрителей. Мы сохранили спокойствие и остались в игре после пропущенных голов. Ждали своего шанса и в итоге сравняли счёт — 3:3 и 4:3. Думаю, это была заслуженная победа», — приводит слова Мануэля Нойера DAZN.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с французским «ПСЖ», который выбил в четвертьфинале «Ливерпуль».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android