Нойер: победа «Баварии» над «Реалом» заслуженная

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом» из Мадрида со счётом 4:3. «Бавария» вышла в 1/2 финала, победив по сумме двух игр — 6:4.

«Это был важный вечер Лиги чемпионов для нас, игроков, для болельщиков и нейтральных зрителей. Мы сохранили спокойствие и остались в игре после пропущенных голов. Ждали своего шанса и в итоге сравняли счёт — 3:3 и 4:3. Думаю, это была заслуженная победа», — приводит слова Мануэля Нойера DAZN.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с французским «ПСЖ», который выбил в четвертьфинале «Ливерпуль».