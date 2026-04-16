Нойер: победа «Баварии» над «Реалом» заслуженная
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом» из Мадрида со счётом 4:3. «Бавария» вышла в 1/2 финала, победив по сумме двух игр — 6:4.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
«Это был важный вечер Лиги чемпионов для нас, игроков, для болельщиков и нейтральных зрителей. Мы сохранили спокойствие и остались в игре после пропущенных голов. Ждали своего шанса и в итоге сравняли счёт — 3:3 и 4:3. Думаю, это была заслуженная победа», — приводит слова Мануэля Нойера DAZN.
В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» встретится с французским «ПСЖ», который выбил в четвертьфинале «Ливерпуль».
