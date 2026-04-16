Тренер «Болоньи» Итальяно высказался о предстоящем ответном матче с «Астон Виллой» в ЛЕ

Главный тренер итальянской «Болоньи» Винченцо Итальяно поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с английской «Астон Виллой». Встреча состоится сегодня, 16 апреля. В первой игре «Астон Вилла» на выезде одержала победу со счётом 3:1.

«Нам нужно, чтобы каждый показал нечто экстраординарное, сохраняя максимальную концентрацию и не допуская такого количества моментов у своих ворот, как в первом матче. Особенно осторожными нам следует быть при их стандартных положениях.

В Европе часто случаются встречи, где может произойти что угодно, и мы посмотрим, удастся ли нам воспользоваться подобными моментами», — приводит слова Итальяно официальный сайт УЕФА.