«В контракте есть пункт». Спортдиректор «Родины» высказался о будущем Хуана Диаса в клубе

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о будущем главного тренера команды Хуана Диаса.

«Мы заранее всё прописываем и проговариваем. В контракте Хуана Диаса есть пункт, согласно которому в случае выхода в Премьер-Лигу трудовой договор автоматически продлевается», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

До назначения на пост главного тренера «Родины» Диас успел поработать тренером в структуре «Севильи» с 2018 по 2023 год. Кроме того, наставник был администратором андалусийского клуба.

После 28 матчей Первой лиги «Родина» заработала 52 очка и располагается на второй строчке, гарантирующей место в грядущем сезоне РПЛ.