Вингер «Баварии» Луис Диас высказался о своём голе в ворота «Реала»

Вингер «Баварии» Луис Диас прокомментировал победу и свой гол в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:3). «Бавария» вышла в 1/2 финала, победив по сумме двух игр — 6:4. В ответной встрече именно Диас забил гол, который вывел «Баварию» вперёд по итогам двухматчевого противостояния.

— Это был самый важный гол в вашей карьере?

— Думаю, он входит в тройку лучших, если не занимает первое место. Оглядываясь на свои важные голы, скажу, что этот станет одним из моих любимых. Он имел наибольшее значение, учитывая момент игры. Это была очень сложная встреча, нам нужен был результат. Слава богу, я смог забить этот красивый гол, чтобы помочь команде пройти в следующий раунд, — цитирует Диаса издание Bayern & Germany в соцсетях.