Юрий Сёмин предрёк «Реалу» большую перестройку по окончании сезона

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о вылете мадридского «Реала» из Лиги чемпионов. В 1/4 финала «сливочные» уступили немецкой «Баварии» со счётом 4:6 по сумме двух игр.

«Сегодняшний «Реал» не в состоянии побеждать такую команду, как «Бавария». Видим очень много проблем даже в чемпионате Испании с любой командой. У них оборона играет, мягко говоря, не на самом высоком уровне. Думаю, в «Реале» будет большая перестройка в конце сезона — как тренерская, так и в плане игроков. Что касается «Баварии», они быстрее играют и выходят из обороны.

Вчера получилась интрига со множеством голов. На мой взгляд, была грубейшая ошибка Нойера, которая спровоцировала «Баварию» на то, что нужно забивать и идти вперёд. Если играешь против Мбаппе и Винисиуса, всегда будут моменты у твоих ворот. Матч получился мощным и выдающимся, но с большими ошибками», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.