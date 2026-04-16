Юрий Сёмин предрёк «Реалу» большую перестройку по окончании сезона

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о вылете мадридского «Реала» из Лиги чемпионов. В 1/4 финала «сливочные» уступили немецкой «Баварии» со счётом 4:6 по сумме двух игр.
«Сегодняшний «Реал» не в состоянии побеждать такую команду, как «Бавария». Видим очень много проблем даже в чемпионате Испании с любой командой. У них оборона играет, мягко говоря, не на самом высоком уровне. Думаю, в «Реале» будет большая перестройка в конце сезона — как тренерская, так и в плане игроков. Что касается «Баварии», они быстрее играют и выходят из обороны.
Вчера получилась интрига со множеством голов. На мой взгляд, была грубейшая ошибка Нойера, которая спровоцировала «Баварию» на то, что нужно забивать и идти вперёд. Если играешь против Мбаппе и Винисиуса, всегда будут моменты у твоих ворот. Матч получился мощным и выдающимся, но с большими ошибками», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 16 апреля 2026
-
13:39
-
13:30
-
13:12
-
13:11
-
12:57
-
12:55
-
12:50
-
12:46
-
12:43
-
12:40
-
12:32
-
12:20
-
12:14
-
12:10
-
12:08
-
11:58
-
11:38
-
11:35
-
11:27
-
11:18
-
11:06
-
10:58
-
10:56
-
10:37
-
10:35
-
10:32
-
10:25
-
10:10
-
10:02
-
09:59
-
09:45
-
09:35
-
09:35
-
09:32
-
09:26