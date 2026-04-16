Юрий Сёмин предрёк «Реалу» большую перестройку по окончании сезона

Юрий Сёмин предрёк «Реалу» большую перестройку по окончании сезона
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о вылете мадридского «Реала» из Лиги чемпионов. В 1/4 финала «сливочные» уступили немецкой «Баварии» со счётом 4:6 по сумме двух игр.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1'     1:1 Павлович – 6'     1:2 Гюлер – 29'     2:2 Кейн – 38'     2:3 Мбаппе – 42'     3:3 Диас – 89'     4:3 Олисе – 90+4'    
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'

«Сегодняшний «Реал» не в состоянии побеждать такую команду, как «Бавария». Видим очень много проблем даже в чемпионате Испании с любой командой. У них оборона играет, мягко говоря, не на самом высоком уровне. Думаю, в «Реале» будет большая перестройка в конце сезона — как тренерская, так и в плане игроков. Что касается «Баварии», они быстрее играют и выходят из обороны.

Вчера получилась интрига со множеством голов. На мой взгляд, была грубейшая ошибка Нойера, которая спровоцировала «Баварию» на то, что нужно забивать и идти вперёд. Если играешь против Мбаппе и Винисиуса, всегда будут моменты у твоих ворот. Матч получился мощным и выдающимся, но с большими ошибками», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

