Спортивный директор «Родины» Зинин ответил на вопрос о выкупе вратаря Волкова у «Акрона»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин ответил на вопрос о выкупе вратаря Сергея Волкова у «Акрона». Он обозначил, что решение о выкупе будет принято в конце сезона.

«Я бы отвечал на этот вопрос в конце сезона. Серёжа — сильный вратарь, очень яркая личность. Мы рады, что он с нами, что у нас есть опция, которая позволяет в любой момент сделать Сергея не арендованным, а полноценным игроком «Родины», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 28 матчей Первой лиги «Родина» заработала 52 очка и располагается на второй строчке, гарантирующей место в грядущем сезоне РПЛ.