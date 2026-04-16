БЕТСИТИ и «Динамо» Мх продлили договор о партнёрстве

Букмекерская компания и футбольный клуб продолжат сотрудничество до 2028 года. Новое соглашение было подписано генеральным директором БЕТСИТИ Еленой Серовой и генеральным директором «Динамо» Шамилем Газизовым на крыше крепости Нарын-Кала в Дербенте.

В рамках партнёрства стороны планируют активно работать над популяризацией футбола в Дагестане — проводить совместные акции, конкурсы и спецпроекты в рамках маркетинговых инициатив и развивать digital-сотрудничество. Особое внимание уделено социальной направленности партнёрства. Так, в апреле букмекер финансово помог пострадавшим от наводнения в регионе.

Генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова: «Мы воспринимаем «Динамо» не просто как футбольный клуб, а как сердце и душу региона. Понимаем, как много значит футбол для местных болельщиков, наша задача — поддерживать этот интерес. Поэтому продолжаем системно развивать и укреплять наше партнерство. Подписание нового соглашения на крыше древней крепости Нарын-Кала — это наш осознанный шаг как знак глубокого уважения к Дагестану, его истории и народу».

Ожиданиями от сотрудничества поделился и генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов: «Для нас продление сотрудничества с БЕТСИТИ – это не только про спорт, но и про устойчивое развитие и ответственность перед регионом. Сегодня Дагестан переживает непростой период, особенно важно, что рядом с нами есть партнёры, которые готовы поддерживать не только футбол, но и людей. Уверен, наше сотрудничество будет и дальше способствовать развитию футбола в Дагестане и приносить реальную пользу людям».