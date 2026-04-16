Главная Футбол Новости

Тренер «Аль-Насра» Жезуш рассказал, что Роналду вырвало после матча с «Аль-Иттифаком»

Комментарии

Главный тренер саудовского «Аль-Насра» Жорже Жезуш рассказал, почему нападающий Криштиану Роналду не праздновал с командой победу в матче 29-го тура Про-Лиги с «Аль-Иттифаком» (1:0). Роналду был заменён на 89-й минуте.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 29-й тур
15 апреля 2026, среда. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 0
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
1:0 Коман – 31'    
Удаления: нет / Хендри – 90+5'

«После перерыва Криштиану вообще не должен был выходить на поле, у него были проблемы с животом, он пребывал в плохом настроении. Когда я заменил его, Роналду сразу же направился в раздевалку, где его вырвало. Сколько бы лет опыта у нас ни было в футболе, эмоциональное состояние игрока тоже имеет значение. Чувствуем, что всё ближе и ближе подходим к финишной черте. Именно поэтому его не было с командой в конце игры — он находился в раздевалке, чувствуя себя нездоровым», — приводит слова Жезуша Record.

