Тренер «Аль-Насра» Жезуш рассказал, что Роналду вырвало после матча с «Аль-Иттифаком»

Главный тренер саудовского «Аль-Насра» Жорже Жезуш рассказал, почему нападающий Криштиану Роналду не праздновал с командой победу в матче 29-го тура Про-Лиги с «Аль-Иттифаком» (1:0). Роналду был заменён на 89-й минуте.

«После перерыва Криштиану вообще не должен был выходить на поле, у него были проблемы с животом, он пребывал в плохом настроении. Когда я заменил его, Роналду сразу же направился в раздевалку, где его вырвало. Сколько бы лет опыта у нас ни было в футболе, эмоциональное состояние игрока тоже имеет значение. Чувствуем, что всё ближе и ближе подходим к финишной черте. Именно поэтому его не было с командой в конце игры — он находился в раздевалке, чувствуя себя нездоровым», — приводит слова Жезуша Record.