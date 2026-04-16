«Мы должны оставаться собой». Тренер «Ноттингема» — об ответном матче с «Порту» в ЛЕ

Главный тренер английского «Ноттингем Форест» Витор Перейра высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с португальским «Порту». Встреча состоится сегодня, 16 апреля. В первом матче команды сыграли вничью — 1:1.

«Порту» играет интенсивно, в высоком темпе, с высоким прессингом. С физической точки зрения они выигрывают много единоборств, много вторых мячей. Мы должны оставаться собой и использовать свои сильные стороны. У нас есть поддержка наших болельщиков и хорошая энергия. Я абсолютно уверен, что в этом матче с участием двух отличных команд будут все необходимые аспекты — тактический, физический, ментальный», — приводит слова Перейры официальный сайт УЕФА.