Известный отечественный тренер Юрий Сёмин назвал главного фаворита Лиги чемпионов сезона-2025/2026. До полуфинала турнира дошли «ПСЖ», «Бавария», «Арсенал» и «Атлетико».

«В феврале я говорил, что лучше всех физически будет выглядеть «ПСЖ», потому что чемпионат Франции они обязательно выиграют, не прикладывая максимальных усилий. Энрике давал приблизительно одинаковое количество матчей всем своим 20 игрокам, они не имели такого напряжения, как команды АПЛ и Ла Лиги. Энрике это делал специально, чтобы команда была на самом высоком уровне именно к маю. Сегодня это видим. «Арсенал» силён, но это другой «Арсенал». На мой взгляд, «ПСЖ» — главный фаворит Лиги чемпионов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.