Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Юрий Сёмин назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин назвал главного фаворита Лиги чемпионов сезона-2025/2026. До полуфинала турнира дошли «ПСЖ», «Бавария», «Арсенал» и «Атлетико».

«В феврале я говорил, что лучше всех физически будет выглядеть «ПСЖ», потому что чемпионат Франции они обязательно выиграют, не прикладывая максимальных усилий. Энрике давал приблизительно одинаковое количество матчей всем своим 20 игрокам, они не имели такого напряжения, как команды АПЛ и Ла Лиги. Энрике это делал специально, чтобы команда была на самом высоком уровне именно к маю. Сегодня это видим. «Арсенал» силён, но это другой «Арсенал». На мой взгляд, «ПСЖ» — главный фаворит Лиги чемпионов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Юрий Сёмин предрёк «Реалу» большую перестройку по окончании сезона
