Агент Захаряна ответил, сможет ли Арсен сыграть в финале Кубка Испании с «Атлетико»

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы российского полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о возможном участии футболиста в финале Кубка страны с мадридским «Атлетико». Встреча состоится в субботу, 18 апреля. Команды будут играть на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало матча — в 22:00 мск.

«Кто будет играть в матче, решит тренер. Со здоровьем у Арсена всё нормально. Он должен быть доступен к матчу с «Атлетико», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне Кубка Испании 22-летний Захарян провёл один матч.