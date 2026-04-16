Юрий Сёмин: Евсееву нужно управлять своими эмоциями — он оказывает влияние на молодёжь

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о послематчевых эмоциональных интервью Вадима Евсеева, возглавляющего махачкалинское «Динамо».

«Вадим был эмоциональным футболистом и стал эмоциональным тренером. Это хорошо, но нужно управлять своими эмоциями. Мне нравится, как играет его команда. «Динамо» играет агрессивно, хорошо подготовлены физически. У каждой команды в игре с махачкалинцами будут большие проблемы. Они провели прекрасный матч с «Локомотивом». По крайней мере, видно, чего от игроков хочет тренер. У них есть взаимопонимание. А моменты своей эмоциональности Вадим должен поправить. Он человек, который оказывает определённое влияние на молодёжь, в том числе и своим поведением», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.