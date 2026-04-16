Спортивный директор «Родины» провёл параллель между тренером команды Диасом и Карседо

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин провёл параллель между главным тренером команды Хуаном Диасом и наставником «Спартака» Хуаном Карлосом Карседо.

«Видел многих испанских тренеров, могу сказать, что у нашего Хуана Диаса и у Хуана [Карлоса] Карседо есть схожесть в том, что они не совсем типичные испанские тренеры. Школа «Севильи» несколько прагматичнее и вертикальнее, чем испанская школа в широком представлении — «Барселона», тики-така и так далее. Обоих Хуанов отличает открытость к новой информации, они способны слышать, анализировать и подстраиваться под новые обстоятельства. Изначально их микроциклы были похожи с базовыми испанскими, но за пределами Испании чисто испанская история не всегда работает, она должна быть адаптирована к реалиям. Осознание этого позволяет и Диасу, и Карседо успешно взаимодействовать в той среде, в которой они оказались. Хочу пожелать нашему Хуану такого же успешного пути, которым идёт последние три года Карседо», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.