Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Агент Маркиньоса прокомментировал слухи об интересе «Црвены Звезды» к вингеру «Спартака»

Агент Маркиньоса прокомментировал слухи об интересе «Црвены Звезды» к вингеру «Спартака»
Футбольный агент Александр Саму, представляющий интересы футболиста «Спартака» Маркиньоса, прокомментировал информацию об интересе к бразильцу со стороны сербской «Црвены Звезды».

«Это обычные спекуляции. У нас нет никакого предложения. Зовёт ли его Станкович в «Црвену»? Нет. Маркиньос очень счастлив в Спартаке», – приводит слова Саму «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно сербский клуб якобы предлагал «Спартаку» € 5 млн, но красно-белые потребовали значительно бо́льшую сумму. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 2029 года.

В нынешнем сезоне Маркиньос провёл за красно-белых 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отметился четырьмя результативными передачами.

