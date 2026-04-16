Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Тренер «Фиорентины» Ваноли: мои решения во многом определялись ситуацией в чемпионате

Главный тренер итальянской «Фиорентины» Паоло Ваноли высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги конференций с английским «Кристал Пэлас». Встреча состоится сегодня, 16 апреля. В первом матче «Кристал Пэлас» одержал победу со счётом 3:0.

«Когда я сюда пришёл, владельцы клуба поставили передо мной важную задачу — избежать вылета [из Серии А]. Ни одной команде ещё не удавалось сохранить место в элите после того, как она не выиграла ни одного из первых 11 матчей. Я всегда держал это в голове, хотя выступать в еврокубках — это, конечно, нечто особенное. Но мои решения, что вполне понятно, во многом определялись именно ситуацией в чемпионате.

Эти парни всегда выкладываются полностью. Я хочу, чтобы каждый из них постарался показать всё, на что способен индивидуально: смело шёл в обводку, бил по воротам, играл в футбол. Но нужно быть и осторожными, потому что нам противостоит команда, которая нацелена выиграть этот турнир. Мы знаем, что это за соперник, особенно после их отличной победы над «Ньюкаслом», — приводит слова Ваноли официальный сайт УЕФА.

