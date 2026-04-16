Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
«Ливерпуль» подтвердил, что Экитике пропустит ЧМ-2026 из-за травмы ахиллова сухожилия

Комментарии

Английский «Ливерпуль» на официальном сайте опубликовал информацию о травме французского нападающего Уго Экитике. Футболист был заменён на 31-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» (0:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«После обследования было подтверждено повреждение ахиллова сухожилия. Таким образом, Экитике выбыл из строя до конца клубного сезона и не сможет принять участие в чемпионате мира этим летом в составе сборной Франции.

Дополнительная информация будет предоставлена ​​в соответствующее время. Уго пользуется полной поддержкой всех в «Ливерпуле», — написано в сообщении.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Материалы по теме
Сейв-чума Сафонова в ЛЧ — с «Ливерпулем» тащил всё! А потом за «ПСЖ» решил Дембеле. Видео
Сейв-чума Сафонова в ЛЧ — с «Ливерпулем» тащил всё! А потом за «ПСЖ» решил Дембеле. Видео
