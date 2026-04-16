Бут: буду болеть за Сафонова, чтобы он стал единственным россиянином с двумя победами в ЛЧ

Победитель ЛЧ в составе «Боруссии» Владимир Бут высказался об игре российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов. В составе парижан он уже дошёл до полуфинала текущего розыгрыша ЛЧ. А в прошлом сезоне Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл главный клубный трофей Европы.

«Матвей показывает очень хорошую игру, сейчас тренер ему доверяет. Успех вратаря — больше 50% команды. Например, в матче «Бавария» — «Реал» ошибки совершали оба вратаря. Нойер на первой минуте, со штрафного забили, Лунина на угловом вместе с мячом в ворота занесли. А Сафонов приносит уверенность команде.

Будет замечательно, если он выиграет Лигу чемпионов в основном составе «ПСЖ». Тогда он станет первым из россиян, кто дважды побеждал в Лиге чемпионов. Надо его поддерживать, буду болеть за него, чтобы он показал хороший футбол», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сафонов — первый российский вратарь в истории, сыгравший «на ноль» на «Энфилде»
Все новости RSS

