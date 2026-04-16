Юрий Сёмин сформулировал две претензии к тренеру ЦСКА Фабио Челестини

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе Фабио Челестини в столичном ЦСКА.

«Один из моментов нестабильности ЦСКА — тренер. Челестини в интересах общего дела должен находить общее направление с такими игроками, как Мойзес. Ведь Мойзес — большая фигура для ЦСКА. Эти взаимоотношения повлияли на всё остальное.

Ещё один момент, что Челестини никогда не имел такого перерыва, а в этот перерыв надо работать и подготовить команду к финальной стадии. Это у него не получилось. Однако ЦСКА за счёт хороших игроков ещё устроит борьбу вплоть до чемпионского звания», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 42 очка за 24 матча. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 53 очка.