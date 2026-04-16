Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин сформулировал две претензии к тренеру ЦСКА Фабио Челестини

Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе Фабио Челестини в столичном ЦСКА.

«Один из моментов нестабильности ЦСКА — тренер. Челестини в интересах общего дела должен находить общее направление с такими игроками, как Мойзес. Ведь Мойзес — большая фигура для ЦСКА. Эти взаимоотношения повлияли на всё остальное.

Ещё один момент, что Челестини никогда не имел такого перерыва, а в этот перерыв надо работать и подготовить команду к финальной стадии. Это у него не получилось. Однако ЦСКА за счёт хороших игроков ещё устроит борьбу вплоть до чемпионского звания», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 42 очка за 24 матча. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 53 очка.

Материалы по теме
Огненный матч «Зенита» и «Краснодара», сенсация ЦСКА. Что случилось в 24-м туре РПЛ?
Огненный матч «Зенита» и «Краснодара», сенсация ЦСКА. Что случилось в 24-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android