Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев назвал самое обидное поражение в карьере

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос о самом обидном поражении в карьере. Он назвал ответный матч 1/2 финала Кубка кубков с бельгийским «Антверпеном» (1:3) в 1993 году.

«Самое обидное поражение? Ну, наверное, самое обидное всё-таки, никуда не денешься, «Антверпен», который нас подловил. Надо было дома им забивать штук пять, ещё тогда чутьё было. Столько моментов, 1:0 мы выиграли. Ну и судья там нас прибил. Ну да, потом рассказывали: «Ну, вы понимаете, что нужно? В Лондоне финал. Из России кто-то поедет туда?» Я говорю: «Да никто». В то время кто мог поехать? А из Бельгии уже билеты взяли, гостиницы заказали, поэтому всё было сделано. Чтобы судья сделал так, как сделал, сволочь редкая», — сказал Романцев в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».

