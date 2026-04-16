Главная Футбол Новости

Романцев: Сафонов готов был сразу лучшего вратаря мира переиграть? Нет. А зачем поехал?

Романцев: Сафонов готов был сразу лучшего вратаря мира переиграть? Нет. А зачем поехал?
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о российских футболистах в зарубежных клубах.

— Сегодня, когда молодые российские футболисты в Европу уезжают, почему у многих не получается? И надо ли эту тенденцию им продолжать и пытаться заиграть в Европе?
— Это надо у футболистов спросить, готовы ли они действительно играть на высоком уровне? Там же никто по головке не погладит, там жёсткая конкуренция, другая страна, другой менталитет, другой язык. Язык надо прежде всего выучить, чтобы не сидеть с открытым ртом, а иметь право что-то сказать, что-то выяснить, где-то объясниться с кем-то. Ну, это очень сложно. И лучше, конечно, ехать в команду, где на какое-то определённое место, если ты, ну, чувствуешь, что сильнее этих людей, которые здесь играют. Мне вот очень странно. Хороший, отличный вратарь наш [Матвей Сафонов] поехал под Доннарумму. Доннарумма — один из лучших вратарей мира. Он готов был сразу лучшего вратаря мира переиграть? Нет, не готов. А зачем поехал?

— Попробовать конкуренцию выиграть.
— Ну, попробовал, не выиграл. Но это слишком высокая планка, тем более что только что признали лучшим вратарём где-то. Ну, зачем? Возьми другую команду, где будешь стоять, потом проявил себя, «Доннарумма, давай я тебя переиграю». Мне непонятно, — сказал Романцев в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».

