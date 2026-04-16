Владимир Бут: «Бавария» должна выигрывать ЛЧ — уж очень хорошее нападение

Победитель ЛЧ в составе «Боруссии» Владимир Бут считает, что «Бавария» — фаворит текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Бавария» — «Реал» — прекрасный матч! Немного странновато, что немцы столько голов пропустили дома, хотя у «Реала» впереди хорошие игроки, с самого начала пошли ва-банк. Честно, думал, будет дополнительное время, но случилась очень глупая красная карточка Камавинга. Такое поведение невозможно в таком матче. Редко обсуждаю судей — вчера у него было такое мнение. Кто-то может дать жёлтую в таком моменте, у кого-то другое видение.

«Бавария» выглядит главный фаворитом, но «ПСЖ» показывает тоже очень хороший футбол. «Арсенал» показал какую-то странную игру со «Спортингом». Видимо, жалели силы, больше думали о предстоящем матче с «Сити» в АПЛ. Но «Бавария» должна выиграть Лигу чемпионов — уж очень хорошее нападение. Кейн, Диас, Олисе, Мусиала приходит в форму», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.