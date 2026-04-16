Олег Романцев ответил, жалеет ли о чём-то как тренер «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос, жалеет ли о чём-то за время работы в клубе.

— О чём-то жалеете как тренер «Спартака»?

— Ой, много о чём. Когда игра неудачная, когда проигрывали, всё-таки сразу копаешься прежде всего в себе. Хоть и говорят, что это неправильно — что выигрывает команда, проигрывает тренер — но это правильно, потому что тебе дано на откуп всё. Вот я прихожу на тренировку. Как ребят тренировать? Какую нагрузку им давать? Кого ставить в основной состав? Кого в запасе оставить? Как играть, первым номером или от обороны? То есть ещё десятки разных вопросов. И все эти вопросы на твоей совести. Ты должен их ребятам поставить, эти вопросы. И когда не выполняется это, значит, ты что-то не донёс, что-то неправильно подготовил. Ну, короче, я считал, что во всех проигранных играх что-то не доделал, — сказал Романцев в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».