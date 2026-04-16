«Такой груз вынести было тяжело». Олег Романцев — об уходе из «Спартака» в 2003 году

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался об уходе из клуба в 2003 году.

— Олег Иванович, уход из «Спартака» — самый грустный момент в вашей жизни?
— Да нет, скорее всего, я уже устал. Можно было и не уходить, можно было всё по-другому сделать, но такой нагрузки, наверное, никому не пожелаешь. Нет, может быть, раньше, можно было уйти, да, или поменять что-то, или паузу какую-то сделать. Но такой груз вынести было тяжело.

— Ну, а если бы остались, как-то по-другому ваша жизнь бы сложилась?
— Вот единственное, о чём действительно я жалею — нужно было раньше взять паузу. Многие говорят, что на одном месте работать долго нельзя, нужно менять что-то. А мне уже немножко приелось. Трудно сказать, что бы было, если б я продолжал работать. Но сказал, почему не могу сейчас в этой обстановке работать. Везде говорили: «Мы будем брать игроков, а ты делай команду». Нет, если хотите команду, буду брать игроков, — сказал Романцев в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».

