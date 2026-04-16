Романцев рассказал, какую роль в «Спартаке» играл Цымбаларь

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, какую роль в московском клубе играл Илья Цымбаларь.

— Всегда считалось, что вашим любимчиком и важным человеком для атмосферы был Илья Цымбаларь. Почему он был так важен для вашей команды?

— Ну, что касается любимчиков, всегда говорил, что сегодня ты сыграл хорошо — мой любимчик, завтра он сыграл хорошо, до следующей игры — мой любимчик. Цымбаларь сам себя сделал, можно сказать, центром внимания нашей команды, его нельзя было не любить. Он всё время, в самые даже тяжёлые случаи, тяжёлые моменты — психологическая усталость, физическая усталость — всё равно находил время для шутки, какой-то шутки, но находил. Я выходил на улицу на тренировку. Они выходили, как правило, раньше. И там смех гомерический. Кто-то лежит за живот держится, опять кто-то что-то отчудил. Это всем нравилось, — сказал Романцев в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».