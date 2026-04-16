«Ах, колхозник!» Романцев рассказал, как следит за нынешним «Спартаком»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, что следит за нынешними выступлениями красно-белых исключительно как болельщик.

— У вас было бы желание как-то больше участвовать в футбольной жизни клуба?

— Скорее всего, нет, потому что отошёл от футбола, я как болельщик уже давным-давно смотрю. Когда принял решение, что работать не буду… Ну, смотреть и всё время, вот, как я говорил, ночами напрягаться, думать, искать какую-то изюминку, какой-то минус или, наоборот, плюс у соперников или у игрока… Я абстрагировался от этого, сейчас смотрю как болельщик-болельщик. Вот напорол этот: «Ах, колхозник!» Этот сыграл: «Ну, красавец!» И забыл. То есть нет, отложилось, что этот хороший, этот плохой, этот момент такой-то. Но никаких выводов не сделал. Вот мне удобнее быть болельщиком сейчас, — сказал Романцев в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».