Скидки
Реклама
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романцев ответил, почему «Спартак» обречён быть самым обсуждаемым и нервным клубом России

Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о репутации красно-белых.

— Скажите, а «Спартак» обречён быть всегда самой обсуждаемой, нервной и скандальной командой России?
— На мой взгляд, да.

— Почему?
— Но последнее слово я бы не стал употреблять — «скандальной».

— Ну хорошо, самой обсуждаемой и нервной.
— Потому что его любят. Потому что им интересуются. Потому что ему завидуют. Потому что его поддерживают. Потому что хотят, наверное, в нём играть многие до сих пор, — сказал Романцев в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».

72-летний Романцев возглавлял «Спартак» в период с 1989 по 2003 год с перерывом в 1996-м.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android