Романцев ответил, почему «Спартак» обречён быть самым обсуждаемым и нервным клубом России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о репутации красно-белых.

— Скажите, а «Спартак» обречён быть всегда самой обсуждаемой, нервной и скандальной командой России?

— На мой взгляд, да.

— Почему?

— Но последнее слово я бы не стал употреблять — «скандальной».

— Ну хорошо, самой обсуждаемой и нервной.

— Потому что его любят. Потому что им интересуются. Потому что ему завидуют. Потому что его поддерживают. Потому что хотят, наверное, в нём играть многие до сих пор, — сказал Романцев в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».

72-летний Романцев возглавлял «Спартак» в период с 1989 по 2003 год с перерывом в 1996-м.