Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак: для любой команды выезд к «Динамо» Мх — это серьёзное испытание

Тренер «Зенита» Семак: для любой команды выезд к «Динамо» Мх — это серьёзное испытание
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 19 апреля.

— Чего ожидаете от матча с «Динамо»? Весной команды уже встречались в Кубке, но это всё-таки другая история.
— Кубок — это абсолютно другая история. В чемпионате махачкалинское «Динамо» играет хорошо, особенно дома. Команда более домашняя, хотя последняя игра на выезде с «Локомотивом», где они могли взять три очка, говорит, что команда сейчас на ходу, играет гораздо активнее в атаке. В этом компоненте они сильно прибавили, но и обороняться махачкалинцы всегда умели. Поэтому для любой команды выезд к «Динамо» — это серьёзное испытание, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Ранее «Зенит» обыграл «Динамо» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 1:0.

