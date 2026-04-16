Семак ответил, планирует ли проводить ротацию в «Зените» с учётом тура в середине недели

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможной ротации в ближайших матчах. «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо», московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом».

— У «Зенита» впереди три игры практически за семь дней. Нет Мантуана, у нескольких игроков по три жёлтые карточки. Исходя из этого будете ли вы как-то менять состав, проводить ротацию?

— Нет, не будем. Будем решать вопросы по мере их поступления. Конец чемпионата уже близок. Да, есть карточки, усталость, возможны травмы. Поэтому кого-то для чего-то приберегать, думаю, нет смысла. Кого-то прибережёшь, он на тренировке получит повреждение — и не поможет ни сейчас, ни потом. Поэтому никаких изменений делать не будем. Будут играть те, кто, на наш взгляд, лучше готов, те, кто будет подходить под тот рисунок игры и те идеи, которые готовим к тому или иному сопернику, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».