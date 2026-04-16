Ледяхов пожелал Сафонову выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался об игре голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (2:0).

«Сафонов — наш соотечественник, это великолепно! Он провёл очень хороший матч с «Ливерпулем». «ПСЖ» второй год подряд доходит до полуфинала. У команды есть все шансы побороться за Лигу чемпионов. «Бавария» — сложный соперник, но Сафонов выглядит очень уверенно. В прошедшем матче он доказал, что является классным вратарём. Были моменты, когда выручил в сложных ситуациях. Остаётся только восхищаться тем, что это наш соотечественник и русский парень из нашего чемпионата.

Конечно, хотел бы, чтобы Сафонов второй раз выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ»! Почему нет? Чем больше парень выиграет титулов, для России и нашего чемпионата это будет хорошей рекламой. Парень приехал из нашего чемпионата, играет за лучшую команду Европы и показывает такой уровень. Хотелось бы пожелать ему, чтобы он взял Лигу чемпионов второй раз подряд!» — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.