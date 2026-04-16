Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Экс-тренер «Спартака» Романцев ответил, считает ли свою карьеру выдающейся

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев оценил свою карьеру.

— Вы свою карьеру считаете выдающейся?
— Выдающейся — нет, успешной — да. Успешной.

— В чём отличие? Чего не хватило для выдающейся?
— А чего? Не выдавался. Я был такой же, как все, в общем-то, спартаковцы, один из спартаковцев. «Выдающееся» — слово какое-то слишком уж, — сказал Романцев в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».

72-летний Романцев возглавлял «Спартак» в период с 1989 по 2003 год с перерывом в 1996-м. В качестве тренера он однажды стал чемпионом СССР и восьмикратным победителем чемпионата России.

