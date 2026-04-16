Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Брага. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романцев: «Зенит» очень уважаю, а там все за «Спартак» болеют, оказывается

Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что очень уважает «Зенита», а также высказался о большом внимании петербуржцев к красно-белым.

«Зенит» сейчас очень уважаю, там ребята мои играли, дружу с ними, общаюсь. А, оказывается, в «Зените» болеет за «Спартак» большинство. В нынешнем. Посмотрите, почитайте, начиная от моего друга Генки Орлова, ветераны, бывшие игроки, все сейчас спартаковским тренером интересуются, все рекомендуют! Но они как хотят, чтобы «Спартак» заиграл. Все, оказывается, болельщики «Спартака», зенитовцы! Вот «Зенит» сейчас начал бы… Не дай бог! [Сергею] Богданычу [Семаку] ещё 1000 лет работать! Ну, никто бы из «Спартака»… «Ну мне пофигу, ну выбирайте кого, если Богданыча не хотите». А их «Спартак» интересует, поэтому никогда ни одна команда не будет близка даже по популярности к народной», — сказал Романцев в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».

Материалы по теме
Романцев ответил, почему «Спартак» обречён быть самым обсуждаемым и нервным клубом России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android