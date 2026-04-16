Романцев: «Зенит» очень уважаю, а там все за «Спартак» болеют, оказывается

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что очень уважает «Зенита», а также высказался о большом внимании петербуржцев к красно-белым.

«Зенит» сейчас очень уважаю, там ребята мои играли, дружу с ними, общаюсь. А, оказывается, в «Зените» болеет за «Спартак» большинство. В нынешнем. Посмотрите, почитайте, начиная от моего друга Генки Орлова, ветераны, бывшие игроки, все сейчас спартаковским тренером интересуются, все рекомендуют! Но они как хотят, чтобы «Спартак» заиграл. Все, оказывается, болельщики «Спартака», зенитовцы! Вот «Зенит» сейчас начал бы… Не дай бог! [Сергею] Богданычу [Семаку] ещё 1000 лет работать! Ну, никто бы из «Спартака»… «Ну мне пофигу, ну выбирайте кого, если Богданыча не хотите». А их «Спартак» интересует, поэтому никогда ни одна команда не будет близка даже по популярности к народной», — сказал Романцев в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».