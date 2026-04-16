Вингер «Баварии» Диас отреагировал на удаление Камавинга в матче с «Реалом»

Вингер «Баварии» Луис Диас отреагировал на удаление полузащитника «Реала» Эдуарду Камавинга в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). «Бавария» одержала победу в ответной игре со счётом 4:3. «Реал» покинул турнир, проиграв по сумме двух встреч — 4:6.

«Судья правильно сделал, удалив Камавинга с поля. Хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч», — сказал Диас в эфире El Chiringuito, его слова приводит журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, «Бавария» в 1/2 финала Лиги чемпионов сыграет с «Пари Сен-Жермен».