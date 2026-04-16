Вингер «Баварии» Диас отреагировал на удаление Камавинга в матче с «Реалом»
Вингер «Баварии» Луис Диас отреагировал на удаление полузащитника «Реала» Эдуарду Камавинга в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). «Бавария» одержала победу в ответной игре со счётом 4:3. «Реал» покинул турнир, проиграв по сумме двух встреч — 4:6.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Гюлер – 1' 1:1 Павлович – 6' 1:2 Гюлер – 29' 2:2 Кейн – 38' 2:3 Мбаппе – 42' 3:3 Диас – 89' 4:3 Олисе – 90+4'
Удаления: нет / Камавинга – 86', Гюлер – 90+5'
«Судья правильно сделал, удалив Камавинга с поля. Хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч», — сказал Диас в эфире El Chiringuito, его слова приводит журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
Напомним, «Бавария» в 1/2 финала Лиги чемпионов сыграет с «Пари Сен-Жермен».
