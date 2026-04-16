Бернарду Силва подтвердил, что покинет «Манчестер Сити» в конце сезона

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, что покинет клуб в конце сезона, и обратился к болельщикам.

«Горожане»! Когда я приехал сюда девять лет назад, следовал за мечтой маленького мальчика — добиться успеха в жизни, совершить великие дела. Этот город и этот клуб дали мне гораздо больше, чем это, — гораздо больше, чем когда-либо смел надеяться. То, что мы выиграли и чего достигли вместе, — это наследие, которое навсегда останется в моём сердце. Сезон сотни очков, внутренний квадрупл, требл, четыре чемпионства подряд и многое другое… Получилось совсем неплохо.

Через несколько месяцев придёт время попрощаться с городом, где мы не только добились стольких побед как футбольный клуб, но и где я начал свою семейную жизнь и создал семью. От всего сердца — Инес и Карлота, спасибо вам!

Болельщикам: ваша безусловная поддержка на протяжении всех этих лет — это то, чего никогда не забуду. Моей главной целью как игрока было всегда выходить на поле со страстью, чтобы вы могли гордиться нами и чувствовать, что ваши интересы на поле представлены достойно. Надеюсь, вы чувствовали это в каждом матче. Я пришёл в клуб как игрок «Ман Сити», а ухожу как один из вас — болельщик «Ман Сити» на всю жизнь. Продолжайте поддерживать эту молодую команду, уверен, в будущем она подарит вам ещё множество новых фантастических воспоминаний.

Клубу, Пепу, всему персоналу и всем моим товарищам по команде, с которыми я провёл эти девять лет, спасибо за все воспоминания и за то, что позволили мне быть частью этого пути так долго. Атмосфера, которую мы создавали каждый день на тренировочной базе, позволяла мне чувствовать себя как дома — частью одной большой семьи. Давайте вместе насладимся этими последними неделями и поборемся за всё, что этот сезон ещё может нам принести», — написал Силва в социальной сети.